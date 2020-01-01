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الشعبية تدين العملية "الإرهابية" ضد الجنود المصريين في سيناء

الجمعة 01 مايو 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدين العملية "الإرهابية" ضد الجنود المصريين في سيناء


غزة / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، ما وصفتها بـ "العملية الإرهابية" التي استهدفت دورية للجيش المصري جنوب بئر العبد شمالي سيناء، أمس الخميس.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، "استمرار المجموعات الإرهابية بعملياتها هذه، يؤكد أن لا هدف لها إلا التخريب، واستنزاف مقدرات الدولة، واستهداف الجيش كمؤسسة حامية وحافظة لوحدة الوطن أرضاً وشعباً، في سياق مخططٍ معادٍ أشمل يستهدف إسقاط الدولة الوطنية كما جرى ويجري في العراق وسوريا وغيرها". وفق نص البيان.

وتقدمت الجبهة الشعبية بخالص تعازيها لمصر وشعبها، ولعوائل الشهداء باستشهاد من سقطوا في عملية بئر العبد الإرهابية، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى. بحسب البيان.

#مصر #الجبهة الشعبية #سيناء #جنود

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