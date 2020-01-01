هنية يهاتف شيخ الأزهر ويستعرض معه الأوضاع

غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء أمس الخميس، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مهنئًا إياه بشهر رمضان المبارك، ومتمنيا له السلامة، ولعلماء الأزهر الشريف، ولشعب مصر، ولشعوب الأمة العربية والإسلامية.

واستعرض هنية، لفضيلة الإمام الأكبر ما يجري في مدينة القدس من محاولات تهويد المدينة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. وفق نص بيان مكتبه.

وأشار قائد حماس، إلى ما يخطط له الاحتلال من تطبيق لما يسمى صفقة القرن، وتهويد ومصادرة أراضي الضفة الغربية، مستغلاً انشغال المنطقة والمجتمع الدولي بجائحة كورونا. بحسب البيان.

وأكد رئيس الحركة رفض هذه الخطوات وما يترتب عليها.