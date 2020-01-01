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الحكومة الإسرائيلية تقلص الإغلاق الليلي على بلدات فلسطينيي 48

الجمعة 01 مايو 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تقلص الإغلاق الليلي على بلدات فلسطينيي 48


القدس المحتلة / سما /

 قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تقليص الإغلاق الليلي على البلدات التي يقطن بها فلسطينيي 48.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن عملية الإغلاق ستبدأ الساعة السابعة والنصف بدلًا من السادسة مساءًا، ويستمر حتى الثالثة فجرًا.

وجاء هذا القرار في أعقاب طلب قدمه النائب أحمد طيبي لوزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي الذي بدوره أحاله إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبادر الطيبي إلى ذلك لمساعدة الاقتصاد والتجارة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

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