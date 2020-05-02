الاتصالات بغزة تُعلن آليات وضوابط صرف المنحة القطرية للمستفيدين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية، للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الخميسس.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الصرف بتاريخ 02/05/2020 وحتى الخميس 14/05/2020، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، وأصحاب الوكالات الأحد الموافق 16/05/2020.

واشارت الوزارة في بيان لها، أن آلية الصرف ستكون وفق التالي، توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً، وتخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم- ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد، سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لأي مواطن إلا حسب الوقت المحدد له.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم ارسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق التسجيل الموحد على الاجهزة الذكية).

وطالبت الوزارة، المواطنين بالالتزام بالتعليمات وهي ان الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية، واصطحاب صورة عن الهوية الشخصية، التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2، واحضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية "الكمامة"، وسيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

وأضافت أنه سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد ، ويتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف، وشددت على المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)، وأعلنت عن إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد، والصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف.

ودعت الوزارة، للالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الاميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://query.gov.ps، او زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.