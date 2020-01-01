إسرائيل تتخذ اليوم قرارها النهائي بشأن فتح المدارس مجددًا

القدس المحتلة / سما /

تتخذ الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قرارها النهائي بشأن قضية إعادة فتح المدارس من جديد ضمن مخطط أعدته وزارة التعليم لاستئناف الدراسة بشكل تدريجي بعد إغلاقها منذ أكثر من شهر ونصف بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ستجتمع عند الساعة العاشرة صباحًا، بمشاركة الوزراء ومسؤولين آخرين من قطاع التعليم والصحة وغيرهم، لبحث القضية واتخاذ القرار النهائي.

ومن المرجح أن توافق الحكومة على مخطط وزارة التعليم باستئناف الدراسة في الصفوف من الأول إلى الثالث، على أن لا يستأنف نشاط رياض الأطفال بناءًا على توصية من وزارة الصحة بعدم فتحها في الوقت الحالي.

ووفق الخطة، فإنه سيدرس في كل صف نحو خمسة عشر طالبًا، وذلك في أحد صفوف المدرسة لمدة خمس ساعات يوميًا، وطوال خمسة أيام أسبوعيًا، ويتم إخراج الطلاب للفسحة في أوقات مختلفة من أجل عدم إختلاط أفراد المجموعات مع بعضهم البعض في الساحات.

وتدور شكوك حول نجاح الخطة باستئناف الدراسة، في ظل إصرار عائلات إسرائيلية على عدم إرسال أبنائها في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية من إمكانية إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب موقع قناة 12 العبرية، فإن لجنة أولياء الطلاب في حيفا قررت عدم إرسال أبنائها إلى المدارس يوم الأحد المقبل كما هو مقرر، خشيةً على حياتهم وإمكانية إصابتهم بالفيروس.

وأكد عدد من عوائل الطلاب الإسرائيليين في مناطق مختلفة أنهم لن يرسلوا طلابهم، ما يشير إلى أن الخطة لن تنجح في استئناف الموسم الدراسي مع انحسار المرض، كما تشير معطيات الصحة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في وقت قررت فيه السلطات المسؤولة في الوسط العربي - الفلسطيني بالخط الأخضر - الامتناع عن إرسال الطلاب لمدة أسبوعين، على أن تنظر بالقرار مجددًا نهاية الأسبوع الجديد، وذلك وفقًا لتطورات الحالة الصحية بالمدن والبلدات والأحياء التي يقطن بها فلسطينيي 48، خاصةً مع انتشار الفيروس بشكل كبير في أوساط مؤخرهم.

كما قررت لجنة أولياء أمور الطلاب في شرقي القدس أيضًا الامتناع عن إرسال أبنائهم للمدارس لذات الأسباب.