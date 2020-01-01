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كورونا عالميا : الوفيات تتجاوز 231 الف والاصابات 3 ملايين

الجمعة 01 مايو 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا : الوفيات تتجاوز 231 الف والاصابات 3 ملايين


وكالات

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم الى 231577 حالة ، فيما بلغ عدد الإصابات 3 ملايين و 275805 إصابة.

وبحسب موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز)، فقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى مليون و 31803 حالة، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد الإصابات وبلغ المليون و 78476 إصابة، وإسبانيا بعدد بلغ 239639 إصابة، وإيطاليا بعدد 205463 إصابة، وتقدمت بريطانيا الى المركز الرابع بعدد اصابات بلغ 171253، فيما تراجعت فرنسا للمركز الخامس بعدد 166420 إصابة.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات؛ لا تزال الولايات المتحدة الاميركية في المركز الأول بعدد 62535 وفاة، ثم إيطاليا بعدد27967 وفاة، فبريطانيا بعدد بلغ 26771 حالة وفاة، ثم إسبانيا بــ24543 وفاة، وفرنسا خامسا بعدد بلغ 24087 وفاة.

#فيروس كورونا #اصابات

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