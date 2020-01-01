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تدوينة مؤثرة لأحد الجنود المصريين قبل استشهاده بساعات في هجوم سيناء

الجمعة 01 مايو 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدوينة مؤثرة لأحد الجنود المصريين قبل استشهاده بساعات في هجوم سيناء


القاهرة / وكالات /

تداول أصدقاء أحد الجنود المصريين، الذي لقي مصرعه أمس الخميس في سيناء، آخر تدوينه له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الجندي، أحمد الكاملي، كلمات مؤثرة قال خلالها: "سيشهد التاريخ إني قد ولدت ذكرا وتربيت رجلا وعشت محاربا وسأموت بطلا إن شاء الله، فكن من تكون فأنا لا ارى أحدا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش العميد تامر الرفاعي: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن "استشهاد وإصابة ضابط، وضابط صف، و8 جنود"، دون تحديد عدد القتلى.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات وتنظيمات مصنفة "إرهابية"، على رأسها "ولاية سيناء" المعروفة قبل مبايعتها "داعش" بـ"أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على رجال الأمن والمسؤولين في المنطقة.

#مصر #سيناء #شهداء #جنود
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