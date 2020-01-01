إسرائيل تهاجم المدعية العامة للجنائية الدولية

القدس المحتلة / سما /

هاجم يوفال شتاينتس الوزير الإسرائيلي المختص بالتنسيق بين الوزارات بشأن الجنائية الدولية، المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسو بعد رأيها القانوني الذي قدمته مساء أمس الخميس وأكدت صلاحية المحكمة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال شتاينتس في تصريح نقله موقع صحيفة معاريف عند منتصف الليلة، إنه مضطر للقول بأن المدعية لا زالت تتبنى سياسة واضحة معادية لإسرائيل بتأثير من منظمة الدول الإسلامية وحركة المقاطعة الدولية.

واعتبر أن تجاهل المدعية لأراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام. وفق قوله.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل حتى عبر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المدعية العامة للجنايات الدولية منذ أن أصدرت قبل أشهر تقريرًا حول أنها ستفحص الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.

وأقرت مساء أمس بنسو من جديد في رأي قانوني من 60 ورقة قدمت لهيئة المحكمة بأنه يوجد لها صلاحية قانونية في التحقيق بالأراضي الفلسطينية.

ولاقى القرار ترحيبًا فلسطينيًا رسميًا من قبل القيادة الفلسطينية والتي دعت لتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة بعد التحقيقات التي ستجريها المدعية العامة.