قصف إسرائيلي صاروخي على القنيطرة السورية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر إيرانيّة أن قصفًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مواقع في القنيطرة السورية، قبيل منتصف ليل الخميس – الجمعة.

ووفقًا لما ذكرت قناة "العالم" الإيرانيّة الناطقة بالعربيّة، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي أطلق من الجولان المحتلّ "5 صواريخ باتجاه مواقع عدّة"، ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها داخل القنيطرة وفي منطقة تل أحمر.

وذكرت القناة أنّ الأضرار ماديّة، فيما ذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري أنّ مروحيّات إسرائيليّة اعتدت "بعدة صواريخ من أجواء الجولان المحتل على أهداف في المنطقة الجنوبية واقتصرت الأضرار على الماديات".

وهذه ثاني غارة على سورية خلال يومين، إذ قصفت طائرات إسرائيلية فجر الإثنين الماضي مواقع في ريف دمشق، أسرفت عن مقتل 4 مقاتلين إيرانيين وثلاثة مدنيين بينهم طفل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق قبل يومين، استهدفت "مواقع ومقرات تابعة للمليشيات الموالية لإيران و’حزب الله’ اللبناني ضمن المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا بريف دمشق الجنوبي الغربي". وحينها قتل 3 مدنيين وأصيب آخرون بجراح، جراء سقوط شظايا صواريخ على منازلهم بمنطقتي العادلية والحجيرة بريف دمشق الجنوبي، ولم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانت تلك الشظايا ناجمة الصواريخ الإسرائيلية، أو عن صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري.

بينما قال النظام السوري إنّ قتل المدنيين ناجم عن الصواريخ الإسرائيليّة، وإن بينهم طفلا.