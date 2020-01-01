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القواسمي : تقرير بنسودا خطوه هامه على طريق محاكمة الاحتلال الاسرائيلي

الجمعة 01 مايو 2020 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : تقرير بنسودا خطوه هامه على طريق محاكمة الاحتلال الاسرائيلي


رام الله /سما/


رحب عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي بتقرير المدعيه العامه للجنائية الدولية فاتو بنسودا، والتي أعادت التأكيد على اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتله والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقيه.


وقال القواسمي إن هذا التقرير الهام يأتي بعد محاولات مضنية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية و حلفاؤها في العالم لاسقاط اختصاص المحكمة بالتحقيق في فلسطين، وبالتالي اسقاط امكانية فتح تحقيق لمجرمي الحرب الاسرائيليين على ما ارتكبوه من مجازر بحق الانسانية جمعاء.


وأوضح القواسمي إن هذا التقرير أبلغ رد على تلك المحاولات الفاشله، وهو بمثابة بارقة أمل متجدده لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي.

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