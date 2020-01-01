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سلفيت: اجتماع يبحث تنظيم وتوحيد جهود لجان الطوارئ المحلية

الخميس 30 أبريل 2020 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: اجتماع يبحث تنظيم وتوحيد جهود لجان الطوارئ المحلية


سلفيت /سما/

 ترأس محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رؤساء الهيئات المحلية، بهدف تنظيم وتوحيد جهود لجان الطوارئ المحلية في ظل استمرار أزمة وباء كورونا المستجد.

وشارك في الاجتماع قائد المنطقة العميد اركان حرب ايهاب السعيدني، وأمين سر حركة فتح/ اقليم سلفيت، عبد الستار عواد، ومدير عام مديرية الحكم المحلي رائد مقبل، وممثلون عن مديريات الشرطة والامن الوقائي.

وأكد المحافظ كميل على ضرورة عدم التهاون في تنفيذ التعليمات والقرارات الاحترازية الصادرة عن فريق الطوارئ بالمحافظة، وأن يتحمل رؤساء وأعضاء لجان الطوارئ المحلية مسؤولياتهم، والقيام بالمهام المنوطة بهم الى جانب جهات الاختصاص بدون أي تهاون، حفاظاً على سلامة وأمن أبناء المحافظة.

وتم التاكيد على قرار منع العمل او الدخول الى المستوطنات بسبب انتشار وباء كورونا فيها، وكذلك بالنسبة عمل مصانع وشركات الباطون وعدم القيام بأي عملية صب قبل أخذ الموافقة من الهيئات المحلية، سواء كانت المصانع من داخل المحافظة أو من خارجها، وعلى ان تقوم المجالس البلدية والقروية بعمليات الرقابة والتفتيش بشكل دوري لمنع حدوث أي عملية اعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وكذلك الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير للمرافق العامة والشوارع في كافة الهيئات، حيث تقرر ان تنفذ حملة تعقيم شاملة بالمحافظة عند التاسعة من صباح يوم غد الجمعة الساعة 9 في آن واحد.

وتناول الاجتماع أيضا، موضوع عمليات جمع التبرعات، وخاصة خلال شهر رمضان، وأهمية تنظيمها ما بين الهيئات المحلية والجمعيات المرخصة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التنمية الاجتماعية، وأن يتم عمل كشوفات وادخال أسماء المستفيدين على البوابة الموحدة للمساعدات.

واستعرض رؤساء لجان الطوارئ المحلية خلال الاجتماع أبرز النشاطات والانجازات والمساهمات المجتمعية التي تجسدت خلال الفترة الماضية.

#سلفيت #طوارئ

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