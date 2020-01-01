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بيت لحم: مدرسة الفرير تطالب بتسديد الأقساط كشرطٍ للتسجيل للعام المقبل والأهالي يردون

الخميس 30 أبريل 2020 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: مدرسة الفرير تطالب بتسديد الأقساط كشرطٍ للتسجيل للعام المقبل والأهالي يردون


بيت لحم / سما /

 أبلغت إدارة مدرسة الفرير بمدينة بيت لحم أولياء أُمور الطلبة فيها بقيامهم بتسديد الأقساط التي تراكمت عليهم خلال أزمة "كورونا" التي عمّت المحافظة في الشهرين الأخيرين، بالرغم من عدم دوام الطلبة في هذه الفترة، واشترطت دفع الأقساط كي يتم تسجيلهم للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021، حيث حددت الإدارة التسجيل في الرابع من الشهر المقبل، ومن يتخلف فسيفقد حقه في حجز المقعد الدراسي.

وأثار القرار رفضاً من مجلس أولياء الأُمور وعموم أهالي الطلبة، الذين اعتبروه يشكل ضغطاً عليهم، لا سيما أنه مشروط بتسجيلهم للعام المقبل.

وقال فادي موسى، من أولياء الأمور، إن قرار الإدارة مستغرب، خاصة أن المدرسة لم تدوام خلال شهرَي آذار ونيسان، واقتصرت العملية الدراسية على التعليم عن بُعد، وبهذا تكون المدرسة قد أُعفيت بطريقة أو بأُخرى من دفع المصاريف اللازمة كفواتير الماء والكهرباء وما شابه، ولا بد من إعادة النظر في قرارها.

وأعلن مجلس الأُمور أنه سيناقش قرار الإدارة خلال اجتماعٍ طارئٍ له يوم الإثنين المقبل، مع ملاحظة أنّ "هناك مَطالب للأهالي بإعفائهم من الأقساط السابقة، لا سيما أن العديد من المدارس الخاصة أعفت الأهالي منها، وعلى مدرسة الفرير أن تحذو حذوها".

#مدرسة #بيت لحم #اقساط

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