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الخليل: الوقائي يضبط محروقات مهربة وأشجار زيتون

الخميس 30 أبريل 2020 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الوقائي يضبط محروقات مهربة وأشجار زيتون


الخليل / سما /

 أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي أن الجهاز في محافظة الخليل تمكن اليوم من ضبط سياره تقوم بنقل المحروقات المهربة إلى إحدى المحطات بالمحافظة.

وأضاف: ان المهربين قاموا باستخدام سيارة خصوصي لإخفاء المحروقات المهربة بداخلها وتبين أن هناك تمديدات أسفل المحطه يتم من خلالها تفريغ المحروقات المهربة ومن ثم يتم ضخها إلى الآبار الرئيسيه، وتم استدعاء جهات الاختصاص لأخذ العينات واستكمال الإجراءات القانونيه .

من جانب آخر أضاف البيان أن الجهاز وبالتعاون مع الامن الوطني ضبط شاحنة محملة بأشجار الزيتون الرومي المعمر في مدينة يطا وقد تم التواصل مع جهات الإختصاص في وزارة الزراعة لمتابعة الموضوع واستكمال الإجراءات القانونية.

#الامن الوقائي #الخليل

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