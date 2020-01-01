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الشرطة تقبض على مطلوب منذ 10 سنوات بالخليل

الخميس 30 أبريل 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب منذ 10 سنوات بالخليل


الخليل / سما /

 ألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوب هارب منذ ١٠ سنوات وصادر بحقه مذكرة توقيف بتهمة القتل في الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناءاً على معلومات توافرت للشرطة حول وجود هذا المطلوب داخل منزل ببلدة بني نعيم قضاء الخليل،  على الفور حصلت الشرطة على مذكرت تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل والقبض على هذا المطلوب.

وأضاف ارزيقات بأنه ولدى وصول الشرطة إلى المنزل سارعت على الفور بإلقاء القبض على هذا المطلوب والذي كان فار من العدالة منذ ١٠ سنوات وصادر بحقه مذكرة توقيف بتهمة القتل.

وأكد ارزيقات تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة بحق هذا المطلوب حسب الأصول.

#الشرطة #لؤي ارزيقات #الخليل

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