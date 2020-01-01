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غزة: عائلة الكتري تنفي وفاة ثلاثة من أطفالها في ألمانيا بفايروس كورونا

الخميس 30 أبريل 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: عائلة الكتري تنفي وفاة ثلاثة من أطفالها في ألمانيا بفايروس كورونا


غزة / سما /

 نفت عائلة الكتري يوم الخميس، عبر صفحتها الأخبار التي تم تداولها عن وفاة ثلاثة من أبناء الدكتور أيمن الكتري،

وأكدت العائلة أن الأبناء هم: ياسين (13 عام) و حلا و هيا (10 سنوات) 
وأوضحت العائلة أن الأبناء أصحاء تمامًا وبحالة جيدة مع طليقة الدكتور أمل محارب في ألمانيا 

ودعت العائلة الجميع التروي، قبل نشر أي أخبار لا تصدر من جهات رسمية أو أصحاب الشأن والعائلة.
وكانت أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية، أعلنت وفاة ثلاثة أطفال من غزة ووالدتهم الطبيبة بعد اصابتهم بفايروس كورونا في المانيا،ووالدتهم الدكتورة أمل محارب زوجة الدكتور الفلسطيني أيمن الكتري.

وكتبت العائلة عبر موقعها: "تلقينا بحذر خبر وفاة ثلاثة من أبناء الدكتور/ أيمن ياسين الكتري ، وهم ياسين (13 سنة) وحلا وهيا الكتري (١٠ سنوات) وهم أصحاء من قبل مع طليقته الدكتورة / أمل محارب في ألمانيا حيث هاجرت اليها من اكثر من4 سنوات لتحدث الوفاة في يوم واحد ! من عائلة واحده ! ولا يوجد أي تأكيد من جهه رسمية بذلك. 

وبناء على ذلك وباسمي واسم كبار العائلة نرجوا عدم نشر أي نعي حتى يتسنى لنا التأكد عبر السبل الرسمية من هذه الرواية والإعلان عنها بشكل رسمي من والد الاطفال الدكتور أيمن ياسين الكتري!!

#عائلة الكتري #فيروس كورونا #وفاة #غزة #المانيا

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