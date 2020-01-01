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الشعبية تدين تصنيف ألمانيا لحزب الله كتنظيم إرهابي

الخميس 30 أبريل 2020 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدين تصنيف ألمانيا لحزب الله كتنظيم إرهابي


غزة / سما/

أدانت الجبهة الشعبية، اليوم الخميس، قرار الحكومة الألمانية، بوصف حزب الله اللبناني تنظيم إرهابي.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، هذا القرار غير معزول عن مخطط استهداف جميع قوى المقاومة في المنطقة، الذي تعمل عليه دولة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين. وفق نص البيان.

وقالت "لا يمكن عزل القرار الألماني والذي سبقه قرار بريطاني عما هو قائم من تدخلات دوليه للتأثير على الأوضاع الداخلية في لبنان، بهدف محاصرة وإضعاف حزب الله كقوة مقاومة، وإرباك حاضنته الجماهيرية التي تتمسك بهذا النهج وبما يمثل الحزب".

وعبرت الجبهة عن تضامنها الكامل مع حزب الله ، وإسناده في التصدي لقرار الحكومة الألمانية وأية قرارات مماثلة قد تقدم عليها دول أخرى.

ودعت قوى المقاومة، كما القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية العربية، بالتصدي لقرار الحكومة الألمانية باعتباره قراراً يمسها، ويستهدف الإجهاز على روح المقاومة في المنطقة، وأي قوة تتمسك بمقاومة الاحتلال.

#الجبهة الشعبية #حزب الله #المانيا

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