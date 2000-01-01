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شحنة تبرعات طبية تركية لدولة فلسطين تصل الليلة

الخميس 30 أبريل 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شحنة تبرعات طبية تركية لدولة فلسطين تصل الليلة


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن أن طائرة تركية خاصة تقل شحنة تبرعات طبية مقدمة من الجمهورية التركية لدولة فلسطين ستصل الليلة إلى مطار اللد.

وجاءت هذه الشحنة من التبرعات تلبية لطلب مباشر قدمه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في رسالة رسمية بعثها لنظيره وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، حيث طلب فيها دعما مالياً ومعدات وأجهزة طبية لدولة فلسطين لتعزيز قدراتها على مواجهة وباء كورونا.

وأكدت الوزارة ان الشحنة تتضمن: 40 ألف مسحة، 4 ماكينات للفحص، و 100 ألف كمامة طبية من نوع N95، و 40 ألف لباس طبي كامل، و 100 ألف من الكفوف الطبية، و 2000 كمامة اوكسجين، و 20 ألف بخاخ للأنف، و 2 طن مواد تعقيم للأيدي، و20 ألف واقي زجاجي للوجه.

وأكدت الوزارة على أن هيئة الشؤون المدنية ستقوم بكامل الإجراءات لتخليص هذه المساعدات بصفتها تبرعاً من اجل تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية، للاستفادة منها في تعزيز مواجهة الحكومة الفلسطينية لجائحة كورنا في مناطق الوطن كافة.

#الخارجية والمغتربين #مساعدات #فلسطين #تركيا

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