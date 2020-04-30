بسبب كورونا: فرض اغلاق شامل على احياء بالنقب والقدس

القدس المحتلة / سما /

قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة كورونا، يوم الخميس، فرض إغلاق على احياء في النقب والقدس و"بيت شيمش".



وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الاسرائيلية ان لجنة الوزراء للإعلان عن "منطقة مغلقة"قررت اللجنة إعلان 3 أحياء في القدس مناطق مغلقة ابتداء من اليوم الساعة 23:00 ولغاية الأحد الموافق 03.05.2020 الساعة 24:00.



كما وقررت تمديد التقييدات المفروضة على "رمات بيت شيمش "بدءًا من يوم غد (الجمعة) الموافق الأول من أيار الساعة 06:00 وحتى الساعة 24:00 من الأحد الموافق 03.05.2020.

كما وقررت فرض إغلاق تام على حيّين في قرية حورة في النقب.

وسجل خلال الـ48 ساعة الاخيرة ارتفاع حاد في حورة بنسبة 70%، إذ بلغ عدد المصابين 66.

وفي سياق آخر، قررت رفع القيود المفروضة على "نتيفوت" و"نحلا ومنوحا" في "بيت شيمش" إبتداءً من اليوم الخميس الموافق 30.04.2020 وذلك في أعقاب إنخفاض ملحوظ بعدد مرضى الكورونا إثر الخطوات التي تم اتخاذها.