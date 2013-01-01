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وفاة الشاعر الدنماركي الفلسطيني الأصل يحيى حسن عن 24 عاما

الخميس 30 أبريل 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الشاعر الدنماركي الفلسطيني الأصل يحيى حسن عن 24 عاما


القدس المحتلة / سما /

 توفي الشاعر الدنماركي الفلسطيني الأصل يحيى حسن عن 24 عاماً، وفق ما أعلنت دار نشر "غيلدنديل" الخميس على حسابها في "إنستغرام".

ولم يتم الكشف عن أسباب وفاته، لكن شرطة آرهوس ثاني كبرى المدن الدنماركية حيث يعيش حسن أكدت للصحافة المحلية أنه تم الاتصال بها الأربعاء للإبلاغ عن وفاة رجل "في العشرينات من العمر".

وقالت الشرطة لمحطة "تي في 2" التلفزيونية "ليس هناك ما يشير إلى وقوع جريمة".

وأصبح يحيى حسن، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، شهيراً في العام 2013 عندما كان في التاسعة عشرة، مع إصدار أول مجموعة شعرية تحمل اسمه.

وكتب رئيس دار النشر سيمون باسترناك على "إنستغرام"، "لقد عرفته منذ أن كان في السادسة عشرة من العمر، هذا الفتى اللامع صاحب الموهبة الكبيرة... أصر يحيى على أن يكون له صوته الخاص، والدفاع عن أراضيه، والعثور على مكانه رغم ما كان يعتقده الناس".

وتابع "أصر يحيى على عدم الانحناء لأي شخص... لم يكن يريد أن يمثل أحداً (...) أراد أن يمثل نفسه".

وقد عرفت مجموعته نجاحاً سريعاً وباعت 120 ألف نسخة، وهو رقم قياسي في هذه الدولة.

وكان يهاجم الجيل الأول من المهاجرين الفلسطينيين إلى الدنمارك، ومن ضمنه والداه، ويتهمه بإساءة المعاملة والغش للحصول على تقديمات اجتماعية والتعصب.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق مجموعة جديدة من القصائد.

وهو كان يتصدر عناوين الصحف بسبب مشكلاته مع العدالة وكلامه الجريء أكثر مما هو بفضل براعته في الكتابة.

في العام 2016، حكم عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر بتهمة إطلاق النار على فتى يبلغ من العمر 17 عاما وإصابته بجروح.

#وفاة #شاعر فلسطيني #يحيى حسن #الدنمارك

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