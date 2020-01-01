مصلحة سجون الاحتلال: نتائج 622 فحص كورونا للمعتقلين جميعها سلبية

القدس المحتلة / سما /

قالت مصلحة سجون الإحتلال إنه ولمنع دخول فيروس كورونا إلى السجون والمعتقلات بدأت في ١٤ نيسانأبريل 2020م، إجراء فحوصات يومية لتشخيص فيروس كورونا حسب برنامج منتظم، للاسرى والسجانين بشكل عشوائي.



وقالت في بيان لها " حتى الآن، تم إجراء 622 فحصًا للمعتقلين الجنائيين والأمنيين و-449 فحصًا للسجانين في سجون: "نيتسان" و"تل أبيب" و"شيكما" و"أوهاليه كيدار" والقدس" و"تسالمون" و"عوفر" و"إيلا" و"معاسياهو" وفي مفرزتين من وحدة "ناحشون".وكانت النتائج جميعها سلبية غير مصابة. ولا يوجد معتقلين مصابين بالفيروس في تلك السجون.

وطبقا للبيان فقد قالت مصلحة سجون الاحتلال إنها ستواصل إجراء الفحوصات في وقت لاحق في بقية السجون حسب عدد أطقم الفحص التي سيتم الحصول عليها من وزارة الصحة.

وحسب المواقع العبرية فإنه تم إحضار معتقل من الضفة الغربية الأسبوع الماضي وخلال عملية فحص اولية، أثناء اعتقاله، وجد إيجابيًا لفيروس كورونا، لكن نتيجتَيْ فحصيْنِ آخرين أجرتهما مصلحة السجون الإسرائيلية كانتا *سلبيّتَيْنِ* وسيتم إجراء فحص آخر ويحتجز هذا المعتقل في غرفة عزل.