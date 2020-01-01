  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصلحة سجون الاحتلال: نتائج 622 فحص كورونا للمعتقلين جميعها سلبية

الخميس 30 أبريل 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة سجون الاحتلال: نتائج 622 فحص كورونا للمعتقلين جميعها سلبية


القدس المحتلة / سما /

 قالت مصلحة سجون الإحتلال إنه ولمنع دخول فيروس كورونا إلى السجون والمعتقلات بدأت في ١٤ نيسانأبريل 2020م، إجراء فحوصات يومية لتشخيص فيروس كورونا حسب برنامج منتظم، للاسرى والسجانين بشكل عشوائي.


وقالت في بيان لها " حتى الآن، تم إجراء 622 فحصًا للمعتقلين الجنائيين والأمنيين و-449 فحصًا للسجانين في سجون: "نيتسان" و"تل أبيب" و"شيكما" و"أوهاليه كيدار" والقدس" و"تسالمون" و"عوفر" و"إيلا" و"معاسياهو" وفي مفرزتين من وحدة "ناحشون".وكانت النتائج جميعها سلبية غير مصابة. ولا يوجد معتقلين مصابين بالفيروس في تلك السجون.

وطبقا للبيان فقد قالت مصلحة سجون الاحتلال إنها ستواصل إجراء الفحوصات في وقت لاحق في بقية السجون حسب عدد أطقم الفحص التي سيتم الحصول عليها من وزارة الصحة.

وحسب المواقع العبرية فإنه تم إحضار معتقل من الضفة الغربية الأسبوع الماضي وخلال عملية فحص اولية، أثناء اعتقاله، وجد إيجابيًا لفيروس كورونا، لكن نتيجتَيْ فحصيْنِ آخرين أجرتهما مصلحة السجون الإسرائيلية كانتا *سلبيّتَيْنِ* وسيتم إجراء فحص آخر ويحتجز هذا المعتقل في غرفة عزل.

#مصلحة السجون الإسرائيلية #الاسرى #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: إسرائيل تقترب من نقطة اللاعودة!

لاول مرة منذ منذ 75 عامًا.. رويترز: ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا!

الاحتلال يعلن العثور على جثة فلسطيني بالقرب من مستوطنة "إيتمار"ويكشف ظروف الوفاة

القناة 13 : نتنياهو يبحث في جلسة سرية صفقة تبادل أسرى مع حماس

صفقة الاسرى : توقع وصول وفد امني مصري لغزة وتل ابيب تعلن تقدم المحادثات

"التنمية الاجتماعية" توضح تفاصيل صرف الـ 500 شيكل للأسر الفقيرة

تركي الفيصل يكشف عدد أمراء آل سعود المصابين بـ"كورونا"

الأخبار الرئيسية

العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في قطاع غزة

وفاة طبيبة فلسطينية وأولادها الثلاثة بفيروس كورونا بألمانيا

شاهد.. وزير الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.. وتسجيل 5 حالات شفاء

ترامب

لاول مرة منذ منذ 75 عامًا.. رويترز: ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا!

شاهد.. الصحة بغزة: تفشي الوباء في المنطقة يجعل غزة في عين الخطر.. وتعافي 12 حالة من كورونا