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العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في قطاع غزة

الخميس 30 أبريل 2020 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في قطاع غزة


غزة / سما /

 أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

 وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

 وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

 وأشار العمادي إلى أن عملية جالتوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

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