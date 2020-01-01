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جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل: 1242 إصابة و62 وفاة و و478 حالة تعاف

الخميس 30 أبريل 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل: 1242 إصابة و62 وفاة و و478 حالة تعاف


رام الله / سما /

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بالفيروس بين أبناء الجالية ارتفع إلى 1242 إصابة، فيما سجلت 62 حالة وفاة، و478 حالة تعاف، مشيرة إلى أن السفارات والبعثات الفلسطينية تتابع أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتقدم لهم المساعدات اللازمة.

وأوضحت أن حالة الوفاة سجلت في روسيا، إضافة إلى حالتي تعافي، فيما أنه أصيب 11 من أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وثلاث في فرنسا، وحالتي تعافي في النمسا.

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