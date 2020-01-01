انخفاض ملموس على أسعار المحروقات خلال شهر أيار

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، اليوم الخميس، أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر أيار المقبل، اعتبارا من يوم غد الجمعة، حيث طرأ إنخفاض على سعر لتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا بواقع 12 أغورة، ليصل إلى 4.69 شيقل مقارنة مع 4.81 شيقل بشهر نيسان.

كما انخفض سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 10 أغورات ليصل إلى 5.49 شيقل، مقارنة مع 5.59 شيقل لشهر نيسان.

وانخفض سعر لتر السولار بواقع 24 أغورة ليصل إلى 4.35 شيقل بعد أن كان يباع بـ4.59 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة للتر الكاز حيث انخفض سعره إلى 4.35 شيقل.

كما طرأ انخفاض على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ 12 شيقل، واسطوانة 5 كلغم بـ 24 شيقل، واسطوانة 12 كلغم بـ 57 شيقل، واسطوانة 48 كلغم بـ 228 شيقل، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.44 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.29 شيقل، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

وانخفض استهلاك البنزين والسولار في فلسطين منذ الإعلان عن حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تبعها من قيود على الحركة وفرض الحجر المنزلي الإلزامي على المواطنين وتعطيل دوام المؤسسات التعليمية وخطوط النقل العام والعشرات من المؤسسات الرسمية والخاصة.