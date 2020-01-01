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كيف تستخدم Google Meet بشكل مجاني؟

الخميس 30 أبريل 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تستخدم Google Meet بشكل مجاني؟


وكالات / سما /

أعلنت شركة جوجل أنها ستجعل Google Meet متاحًا بشكل مجاني للجميع، وبالرغم من أنك لن تتمكن من جدولة المكالمات المجانية على الفور، إلا أن جوجل تتيح إمكانية الوصول إلى التطبيق لجميع المستخدمين مجانًا وبشكل تدريجي، بدءًا من الأسبوع المقبل، وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يتمكن الجميع من الوصول إليها.

تقتصر الحسابات المجانية بعد شهر سبتمبر على الاجتماعات التي لا تستغرق أكثر من 60 دقيقة، لكن حتى ذلك الحين، يمكنك الدردشة كما تريد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحد الحقيقي الآخر الوحيد هو أن الاجتماعات لا يمكن أن تضم أكثر من 100 مشارك.

سيطلب منك الإصدار المجاني من Google Meet إنشاء حساب جوجل مجاني، وسوف تقتصر الحسابات المجانية على الاجتماعات التي لا تستغرق أكثر من 60 دقيقة، لكن جوجل قالت إنها لن تفرض هذا الحد الأقصى إلا بعد 30 سبتمبر.

ستبدأ جوجل في طرح نسختها المجانية من Google Meet في أوائل شهر مايو، حيث سيتمكن الجميع من استخدام خدمة الدردشة المرئية على الويب من خلال meet.google.com، وعلى تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS أو أندرويد.

كيف تستخدم Google Meet بشكل مجاني؟

للاشتراك في الإصدار المجاني انتقل إلى صفحة Google Meet، ثم أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني وبلدك واستخدامك الأساسي للخدمة، الشخصي أو التجاري أو التعليمي أو الحكومي، ثم وافق على شروط خدمة جوجل واضغط على إرسال، ستتلقى بعد ذلك إشعارًا عندما تكون الخدمة جاهزة للاستخدام، وبمجرد توفر الإصدار المجاني من الخدمة سيكون بإمكانك استخدامها عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

انتقل إلى meet.google.com أو افتح التطبيق على iOS أو أندرويد، أو ابدأ اجتماعًا من تقويم جوجل.

انقر فوق بدء اجتماع جديد، أو أدخل رمز الاجتماع الخاص بك.

اختر حساب جوجل الذي تريد استخدامه.

انقر فوق الانضمام إلى الاجتماع، كما سيكون لديك القدرة على إضافة أشخاص آخرين إلى اجتماعك أيضًا.

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