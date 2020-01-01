تجريف أراضٍ واسعة في وادي فوكين بدعوى البحث عن آثار

بيت لحم / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت إشراف دائرة الآثار الإسرائيلية، أراضي واسعة في قرية وادي فوكين تعود إلى مواطنين من عائلة أبو نصار.

وأوضح محمد أبو نصار، من أصحاب الأرض، أن الأهالي احتجوا على هذه الممارسة لدى ضباط الاحتلال الذين تواجدوا في المكان لحماية الجرافات، فيما زعم هؤلاء الضباط أن الهدف هو البحث عن آثار في هذه المنطقة، وقاموا بطرد المواطنين من المكان.

وأضاف أبو نصار: إن الجرافات قامت بتجريف واقتلاع أشجار عديدة حرجية ومثمرة تحت هذه الحجة، التي تستهدف أيضاً وضع اليد على هذه الأراضي، حيث أعرب المواطنون عن قلقهم بشأن ذلك.