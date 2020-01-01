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تجريف أراضٍ واسعة في وادي فوكين بدعوى البحث عن آثار

الخميس 30 أبريل 2020 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجريف أراضٍ واسعة في وادي فوكين بدعوى البحث عن آثار


بيت لحم / سما /

 جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت إشراف دائرة الآثار الإسرائيلية، أراضي واسعة في قرية وادي فوكين تعود إلى مواطنين من عائلة أبو نصار.

وأوضح محمد أبو نصار، من أصحاب الأرض، أن الأهالي احتجوا على هذه الممارسة لدى ضباط الاحتلال الذين تواجدوا في المكان لحماية الجرافات، فيما زعم هؤلاء الضباط أن الهدف هو البحث عن آثار في هذه المنطقة، وقاموا بطرد المواطنين من المكان.

وأضاف أبو نصار: إن الجرافات قامت بتجريف واقتلاع أشجار عديدة حرجية ومثمرة تحت هذه الحجة، التي تستهدف أيضاً وضع اليد على هذه الأراضي، حيث أعرب المواطنون عن قلقهم بشأن ذلك.

#جرافات الاحتلال #قرية وادي فوكين #اثار

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