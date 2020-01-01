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ليبرمان غاضب من تولي الأحزاب الأرثوذكسية ملفات بالحكومة

الخميس 30 أبريل 2020 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان غاضب من تولي الأحزاب الأرثوذكسية ملفات بالحكومة


القدس المحتلة / سما /

عبر رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان عن غضبه من توزيه العديد من الملفات في الحكومة الإسرائيلية على الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.
 
وقال ليبرمان وفق القناة 7 العبرية، إن حزب يعقوب ليتزمان لديه ملفات وزارة الإسكان وإدارة التخطيط وإدارة الأراضي الإسرائيلية، وحزب أرييه دعي لديه وزارة الداخلية ومسؤولية النقب والجليل، وموشيه غافني في اللجنة المالية.
 
وأضاف أن ذلك يلحق أضرار جسيمة بالشباب الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي ويعملون ويدفعون الضرائب، وتعريض مشروع البناء للجيل الإسرائيلي بأكمله للخطر.

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