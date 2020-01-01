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"حماس" تطالب الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه العمال العاطلين عن العمل

الخميس 30 أبريل 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تطالب الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه العمال العاطلين عن العمل


غزة / سما /

وجهت حركة "حماس"، عصر اليوم الخميس، تحية للعمال البواسل الذين صمدوا في وجه الحصار الظالم، وفي وجه آلة البطش "الصهيونية".

ودعت الحركة، في بيان صحفي، العمال للمزيد من الصمود والتحدي، ونؤكد أن فرج الله قريب، مطالبةً الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها الإنسانية والإغاثية تجاه العمال العاطلين عن العمل "باعتبار فلسطين منطقة متضررة ومنكوبة، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة".

كما ودعت الحركة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى إنفاذ برامج التشغيل والمساعدات للعمال الفلسطينيين العاطلين في كل أماكن تواجدهم، وزيادتها لتتناسب وحجم الكارثة.

وعبرت عن استهجانها وشجبها بكل معاني تلك الأصوات النشاز التي خرجت في أعمال تسمى فنية، تزايد فيها على الفلسطيني وكرامته.

وطالبت الدول العربية بالوقوف عند مسؤولياتها التاريخية والقومية والدينية، والقيام بدور فاعل تجاه جيش العاطلين عن العمل الذين تضرروا بفعل الجرائم الصهيونية، وسدت في وجوههم كل المنافذ.

ودعت شعبنا إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل للتكاتف والتكافل والبذل في وجوه الخير، ليرتقي كل من جهته، وليجبر الموسر كسر أخيه المعسر، في الوقت الذي نستنكر سلوك الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التي تمنع أهل الخير من تقديم المعونات للمعوزين، ومصادرة تبرعاتهم، واعتقال كل من يعمل لغوث أهله وجيرانه.

#حماس #العمال #غزة

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