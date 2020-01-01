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"التنمية الاجتماعية" توضح تفاصيل صرف الـ 500 شيكل للأسر الفقيرة

الخميس 30 أبريل 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية الاجتماعية" توضح تفاصيل صرف الـ 500 شيكل للأسر الفقيرة


رام الله / سما /

ال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داوود الديك، صباح اليوم الخميس، إن الـ500 شيكل التي ستوزع على الأسر الفقيرة المتضررة من "فيروس كورونا" المستجد، ستصرف من "صندوق وقفة عز".

وأكد الديك، في تصريحات إذاعية، أن الوزارة ليس لها علاقة بالأموال التي ستوزع على الأسر الفقيرة هي فقط جهة تقدم الأسماء بحكم البيانات التي لديها.

وأوضح أن الوزارة، وزعت استمارات سابقة لتسجيل الأسماء، حيث تم تسجيل 12000 اسم، فيما سيتم توزيع مبلغ وقدره 4,752,000 شيكل، بقيمة 500 شيكل، حيث ستبلغ عدد الأسر التي ستستلم الأموال 9500 أسرة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتسليم الأسماء لصندوق "وقفة عز " خلال الأيام القليلة المقبلة، لتلك الأسر التي تضررت من وباء "كوفيد-19".

ونوه إلى أنه في حال حصول الوزارة على مبالغ مالية أخرى من مصادر أخرى سيتم التحضير لأسماء جديدة.

وبين أن الاختيار سيكون للأسر التي ليس لها رواتب أو مصدر دخل، وذلك بعد التدقيق في الاستمارات التي تم تعبئتها وتتضمن معلومات أساسية خاصة بالأسرة كعدد أفراد الأسرة وتفاصيل الأبناء وإن كان هناك مصدر مالي أو حالة مرضية أو إعاقة.

وأضاف: "لن يكون للعمال نصيب من ضمن الأسر التي ستستلم 500 شيكل، حيث أن وزارة العمل هي الجهة المتخصصة لهذه الفئة وتقوم بمساعدتهم".

#التنمية الاجتماعية #مساعدات #الاسر الفقيرة #صندوق وقفة عز #فيروس كورونا

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