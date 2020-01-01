التنمية الاجتماعية تتسلم طرودا غذائية لدعم الأسر المحتاجة

رام الله / سما /

تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس، اليوم الخميس، طرودا غذائية لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير التنمية أحمد مجدلاني أن الوزارة تمكنت من خلال المساهمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي بمبلغ 12 مليون دولار، من إضافة 10 آلاف أسرة جديدة للاستفادة من المساعدات النقدية.

وشدد على عمق العلاقة التي تربط فلسطين بالاتحاد الأوروبي، الذي يدعم شعبنا الفلسطيني بمختلف المجالات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإغاثي.

وقال مجدلاني إننا نتطلع لدور أكبر للاتحاد الاوروبي في حماية حل الدولتين، والمساهمة بدعم مطلب الرئيس حول عقد مؤتمر دولي للسلام، مشيدا بموقفه المناصرة للقضية الفلسطينية والرافض للاستيطان، وقرار الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية بما فيها غور الاردن وشمال البحر الميت.

من ناحيته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورجسدرف أن دعم وزارة التنمية الاجتماعية والمساهمة في دفع المساعدات النقدية، يأتي من منطلق أخلاقي وإنساني واقتصادي بما يحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، مضيفا ان البعد السياسي يعبر عنه موقف الاتحاد من حل الدولتين ورفض الاستيطان وسياسة الضم.

وشدد على الموقف الأوروبي الداعم للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس "كورونا"، والداعم لحل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ورفض الاستيطان والضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

من جانبها، ثمنت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، دور الاتحاد الاوروبي ومساهماته، كذلك الجهود التي تقوم بها مديرية التنمية في نابلس وكافة طواقمها الميدانية، وعلى التعاون المستمر بين المحافظة والمديرية.

وفي سياق متصل، قدمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس، بدعم من الاغاثة الاسلامية الفرنسية طرودا غذائية لصالح أسر الايتام، وقدمت ايضا بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال طرودا غذائية للأسر في شرق القدس.

وقال مدير التنمية الاجتماعية عامر ابو مقدم إن العمل والتشييك مع مؤسسات المجتمع المدني مستمر ومتواصل من أجل توفير احتياجات الأسر الفقيرة المنكشفة في ظل أزمة كورونا لمساعدة ومساندة الأسر على الصمود.