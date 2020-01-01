شاهد.. الصحة بغزة: تفشي الوباء في المنطقة يجعل غزة في عين الخطر.. وتعافي 12 حالة من كورونا

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم وزراة الصحة في قطاع غزة، تعافي 12 حالة من مجمل إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرا الى أنه لازالت 5 حالات تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح.

ونوه الى أنه تم فحص 231 عينة مخبرية منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى اللحظة وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضح القدرة، انه تم إنهاء الحجر الصحي لـ 2153 مستضافاً منذ 5 أبريل وحتى اللحظة وفق البرتوكول المعتمد.

ولفت القدرة، الى أنه تتم حالياً متابعة 1940 مستضافاً داخل 21 مركز حجر صحي في قطاع غزة منهم 217 حالات مرضية متعددة ويقوم على خدمة المستضافين 389 كادر طبي وشرطي وخدمات.

وبين أنه يتم تقديم الخدمة لـ 4093 مستضاف داخل 30 مركز حجر صحي منذ منتصف مارس الماضي قام على خدمتهم 769 كادر طبي وشرطي وخدمات.

وأكد القدرة، على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاستناد إلى أية مصادر ليست ذات الصلة بمجمل تطورات "كورونا" في قطاع غزة.

وأشار الى أن رئيس متابعة العمل الحكومي اجتمع مع مسؤولين ونخب من عدة شرائح مجتمعية ضمن سياسة الانفتاح الحكومي وتحقيق الشراكة، وقد اتسمت بالصراحة والشفافية.

وأضاف: نشكر الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية التي نشطت خلال الأيام الأولى من شهر رمضان للقيام بدورها في تقديم المساعدات وندعوها لمزيد من الجهد في ظل الظروف الصعبة.

وتابع: نثمن اقتطاع الموظفين الحكوميين من لقمة عيشهم ليضربوا أروع أمثلة العطاء والتكافل من خلال مبادرة عيلة واحدة، لصالح المحتاجين، حيث تستفيد 5 آلاف أسر شهرياً بمبلغ مليون شيقل.

وأوضح أن وزارة الصحة تتابع مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة الاجراءات الوقائية المعلنة في الاسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ تقديم الخدمة للجمهور وتشيد بمستوى الالتزام بها في إطار مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة

كما تتابع وزارة الصحة منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالأحوط ولم يطرأ انتكاسة او تغيرات صحية لأي من المتعافين بحمد الله.

وأشار الى أن تفشي الوباء في المنطقة يجعل قطاع غزة في عين الخطر ويتوجب العمل بمسؤولية كبيرة لتحصين المجتمع من جائحة كورونا.

اردف: استمرار الحصار الاسرائيلي يجعل الموارد الصحية المتاحة هشة امام ما هو مطلوب لمواجهة جائحة كورونا ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي التبعات الخطيرة للأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة.

وطالب، كافة الجهات المعنية بالعمل المباشر على رفع الحصار واسناد قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الجائحة.

وشدد القدرة،على كافة المواطنين المحافظة على قاعدة الوقاية (خليك في البيت) لتحمي نفسك ومجتمعك.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالسلوكيات الشخصية في ارتداء الكمامة والتباعد وغسل الايدي وتجنب الزحام والتجمعات عند الخروج للضرورة القصوى.

ودعا، كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى التزام المنازل واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.