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أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

الخميس 30 أبريل 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين


رام الله / سما /

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، إن غالبية الأسرى القابعين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هم من العمال والكادحين الذين ناضلوا وضحوا بسنوات طويلة من أعمارهم فداء للوطن والقضية.

وأضاف أبو بكر في بيان صدر عنه، عشية عيد العمال العالمي، "إن أكثرية الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا شملت العمال والكادحين والباحثين في الصخر عن قوت أبنائهم وقوتهم".

وأوضح أن الاعتقالات الإسرائيلية لم تستهدف فقط من انخرطوا في النضال ضد الاحتلال بشكل مباشر، بل امتدت وشملت الآلاف من العمال وهم في طريقهم لكسب رزقهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح للدخول لأراضي الـ48 والعمل فيها.

وأكد أبو بكر أن العمال هم عنوان فخر الأمم، وهم وقود الثورة الفلسطينية، وبناة الدولة، وهم دوما طليعة متقدمة في ساحة النضال والمواجهة في كافة الظروف والأزمنة، وقدموا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين، ورفدوا الثورة الفلسطينية والانتفاضات كافة برموز وقادة بارزين، وشكَّلوا البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة.

#قدري أبو بكر #هيئة الاسرى #سجون الاحتلال #عمال

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