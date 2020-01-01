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سفارتنا في عمان: 2000 مواطن عالقون في عمان سيعودون تدريجيا ابتداء من الأحد

الخميس 30 أبريل 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا في عمان: 2000 مواطن عالقون في عمان سيعودون تدريجيا ابتداء من الأحد


عمان / وكالات /

قالت سفارة دولة فلسطين لدى الأردن إنه بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تواصل اتصالاتها ومتابعتها مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، لتأمين عودة العالقين من أبناء شعبنا المتواجدين في الاردن.

وأفادت السفارة بأنه يجرى العمل على عودة 500 مواطن يوم الأحد المقبل، ويتوجب على كل شخص أن يحمل بحوزته صورة عن جواز السفر وصورة بطاقة الجسور، وشنطة كتف واحدة لكل شخص فقط، وعدم حمل أية حقائب سفر وذلك تسهيلا لاجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، وتسهيلا لاجراءات السلامة العامة، والعمل جار على قدم وساق لعودة كافة العالقين.

وأوضحت أن عدد العالقين في الاردن يصل إلى نحو 2000 مواطن، وأن من بينهم 350 طالبا موزعين على أكثر من محافظة في المملكة.

وكانت السفارة قد عملت في وقت سابق وبالتنسيق مع الخارجية الاردني على عودة 189 مواطنا إلى فلسطين من الذين كانوا في الحجر الصحي في فنادق عمان والبحر الميت.

#كورونا #الاردن #فلسطين

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