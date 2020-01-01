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صحيفة : إعلان سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي "رغم إلغائه"

الخميس 30 أبريل 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : إعلان سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي "رغم إلغائه"


وكالات / سما /

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المختصة بكرة القدم، إلى أن باريس سان جرمان سيتم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، بعد إلغاء الموسم.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد أعلن قبل أيام إلغاء الدوري الفرنسي لهذا الموسم بشكل رسمي، وتعليق منافسات كرة القدم في فرنسا حتى سبتمبر المقبل.

وأشارت "ليكيب" الخميس إلى أن باريس سان جرمان سيتوج بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020، بشكل رسمي، من دون استكمال بقية المباريات.

يذكر أن باريس سان جرمان كان الأقرب للقب الدوري، حيث يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مارسيليا، مع تبقي 11 مباراة على النهاية.

ويعتبر لقب هذا الموسم الرقم 6 لباريس سان جرمان، في آخر 7 مواسم، ليؤكد زعامته على الكرة الفرنسية مرة أخرى.

والدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الخمسة الكبرى (الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي) يتم إلغاؤها تماما هذا الموسم.

وتبقى فرق المؤخرة بالدوري، مثل نيم وأميان وتولوز، في ترقب شديد لقرارات المسؤولين، بشأن إبقائهم في الدرجة الأولى، أو إعلان هبوطهم للدرجة الثانية.

#باريس سان جرمان #الدوري الفرنسي

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