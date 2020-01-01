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رابطة الدوري الإسباني تحدد مواعيد العودة للتدريبات واستئناف الموسم

الخميس 30 أبريل 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة الدوري الإسباني تحدد مواعيد العودة للتدريبات واستئناف الموسم


وكالات / سما /

حددت رابطة الدوري إلإسباني مواعيد عودة الفرق للتدريبات بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تم تحديد موعد مبدئي لاستئناف الموسم والبدء في خوض المباريات مجدداً.

وتشير جميع التوقعات إلى أنه سيتم استكمال بطولة الليجا هذا الموسم رغم أن إسبانيا ثاني أكثر دولة بالعالم من حيث أعداد المصابين بمرض كوفيد-19، وهو ما يتعارض مع الدوري الفرنسي على سبيل المثال الذي تم إلغاءه بشكل كامل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن رابطة الليجا تتوقع عودة جميع الفرق للتدريبات خلال 8 إلى 11 مايو المقبل، وذلك بعد أن يجتاز جميع اللاعبين اختبارات فيروس كورونا.

 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جميع اللاعبين سيخضعون لاختبارات فيروس كورونا في 5 إلى 7 من شهر مايو، وبعدها مباشرة ستبدأ الفرق بالعودة للتدريبات حتى 11 من شهر مايو.

وأضاف التقرير أن خطة رابطة الليجا والاتحاد الإسباني تنص على أن يتم البدء باستكمال الموسم في 28 من شهر يونيو، أي بعد شهرين من الآن تقريباً، في حين كانت التوقعات والآمال تشير إلى استئناف البطولة في مطلع شهر يونيو، ويبدو أن تحقيق هذا الأمر صعب جداً.

#الدوري الإسباني #التدريبات

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