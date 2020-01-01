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الصالحي يدعو إلى قرار بقانون لاقتطاع نسبة 10% من أرباح الشركات الكبرى والبنوك

الخميس 30 أبريل 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي يدعو إلى قرار بقانون لاقتطاع نسبة 10% من أرباح الشركات الكبرى والبنوك


رام الله /سما/

دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إلى سرعة إصدار قرار بقانون لاقتطاع نسبة 10% من أرباح الشركات الكبرى والبنوك، تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وبحيث لا تقتطع ولا تخصم من الضريبة.

وأشار الصالحي، في تغريدة له على الـ"فيسبوك"، إلى ضرورة تحمل الشركات الكبرى في القطاع الخاص والبنوك بمسؤولياتها تجاه حاجات المجتمع الفلسطيني، قبل جائحة "كورونا"، مشيراَ انه وعلى سبيل المثال وليس الحصر، إلى ان ٢٠ مليون دولار من ١٣ شركة فقط أعلنت ارباحها، هي جزء بسيط من الشركات المقصودة.

وكان الصالحي قد دعا إلى الرجوع عن قرار خصم يومي عمل من رواتب الموظفين الحكوميين، وطالب بتحويل قرار الاسهام إلى تبرع طوعي من الموظفين أنفسهم ونقابتهم، وتحويل أموال التبرع هذه الى صندوق العمال والى ابناء شعبنا في لبنان وسوريا.

#الصالحي #بنوز #شركات

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