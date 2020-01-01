كيف تحافظين على بشرة حيوية ونضرة خلال شهر رمضان؟ إليك 8 نصائح

وكالات / سما /

بحلول شهر رمضان، فإن نسبة المياه التي نتناولها تنخفض بشكل كبير؛ نظرا لساعات الصيام، ما يجعل بشرتك معرضة للجفاف بشكل أكبر من ذي قبل.

ولكن عليك أن تعتني ببشرتك وتعطيها الفيتامينات التي تشتد الحاجة إليها؛ وبخاصة أن الصيام يمكنه أن يصيب بشرتك بالجفاف بسبب انخفاض تناول السوائل.

ويقدم موقع "الخليج تايمز" بعض النصائح للعناية بالبشرة أثناء شهر رمضان، حيث أكد على ضرورة شرب 8 أكواب من الماء والعصائر على الأقل بين الإفطار والسحور؛ إذ يساعد ذلك بشرتك على البقاء رطبة ونضرة، إلى جانب تجنب شرب المشروبات الغازية والسكرية مثل الصودا والكافيين لأنها قد تؤدي إلى جفاف البشرة.

كما يمكن أن تؤثر الأطعمة التي تتناولها على صحة الجلد بشكل عام، لذا حاول تجنب الدهون المشبعة والكربوهيدرات والأطعمة المصنعة لأنها قد تؤدي إلى ظهور حب الشباب والصدفية؛ وهو مرض جلدي يعمل على تراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة لتشكل قشوراً سميكة وطبقات مثيرة للحكة، وتجعل البشرة تبدو باهتة.

بدلاً من ذلك، للحصول على بشرة متوهجة خالية من العيوب، حاول تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن في وجبات الإفطار والسحور، كما يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الكثير من الفواكه والأسماك والخضروات المليئة بالفيتامينات A و B و C والمعادن لإضفاء مزيد من الحيوية على بشرتك.

لن تجف بشرتك فقط بسبب الصيام، ولكن الرطوبة العالية والتكييف المستمر في الداخل سيؤثران عليها أيضًا، كل هذه الأشياء يمكن أن تؤدي إلى بشرة وشفتين جافتين، ولذا حاول أن تتذكر وضع الكثير من المرطب على وجهك وجسمك في الصباح والمساء، كما يجب أن تكون المرطبات طبيعية قدر الإمكان خالية من المواد الكيميائية لتجنب المزيد من التهيج.

وعليك دائما وضع المرطبات بعد الاستحمام للحصول على أفضل امتصاص في الجلد، كما يجب أيضًا ترطيب الشفاه عدة مرات في اليوم باستخدام فيتامين E أو مرهم الشفاه لتجنب التشقق، حيث يمكن أن تساعد المرطبات على الاحتفاظ بالرطوبة طويلة الأمد في الجلد لتركها تبدو جميلة ونضرة.

وحاولي تجنب وضع المكياج خلال النهار حتى تتنفس بشرتك، ويجب أن يبدأ روتينك اليومي للعناية بالبشرة بالتطهير ثم التقشير وبعد ذلك استخدام أمصال فيتامين ومرطبات النهار والليل، إلى جانب استخدام منظفات خفيفة لإزالة الماكياج وتجنب استخدام مناديل المكياج أو المنتجات الكيميائية المضرة بالبشرة.

ويُنصح بتجنب استخدام الصابون بكثرة، واستخدم السوائل بدلا من ذلك لأنها تحتوي على درجة الحموضة القليلة التي تحد من جفاف البشرة، والتنظيف باستخدام AHA (أحماض ألفا هيدروكسي) واستخدام سيروم فيتامين سي المضاد للأكسدة ضروري لإشراق البشرة وتجديد شبابها.

والهالات السوداء والعيون المنتفخة هي شكوى شائعة خلال شهر رمضان، لذا حاول أن تنام لمدة 7-8 ساعات كل ليلة لإعطاء جسمك الوقت الكافي لتجديد بشرتك وإصلاحها خلال النهار، كما أنه يمكنك استخدام كريم للعين لتهدئة أي جلد مجفّف حول منطقة العين.