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"الأسرى للدراسات": إدارة السجون الاسرائيلية استغلت أعمال الفلسطينيين الأسرى للعمل بنظام السخرة

الخميس 30 أبريل 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأسرى للدراسات": إدارة السجون الاسرائيلية استغلت أعمال الفلسطينيين الأسرى للعمل بنظام السخرة


غزة / سما /

 أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر د. رأفت حمدونة أن مئات العمال الفلسطينيين المعتقلين يعانون في السجون الاسرائيلية ، ويستغلون من الاحتلال بنظام السخرة الذى فُرِضَ في بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية حيث أن سلطات الاحتلال حينها أجبرتهم على العمل في مرافق غير مقبولة مردودها لصالح انتاج دولة الاحتلال.

وقال د. حمدونة في بيان صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من آيار، إن إدارة مصلحة السجون تعرقل المرافق التي تخدم الأسرى " كعمال المطبخ " الذى يخفف الكثير من المعاناة عليهم، ويحافظ على صحتهم ونفسيتهم، ، ويخفف عنهم عبء الكانتين بسبب شراء الطعام على حسابهم الخاص بسبب طهى الطعام على أيدى اليهود الجنائيين في المطابخ والذى يشمئز من تناوله الأسرى بسبب عدم النظافة وأحياناً المتعمدة.

وطالب حمدونة المؤسسات التي تعنى بالعمال بأهمية النظر لما يعانى منه العمال المعتقلين في سجون الاحتلال، والعمل على الافراج عنهم، والكف عن استهدافهم وتعذيبهم وأشكال اعتقالهم.

#اسرى #كورونا #اسرائيل #سجون الاحتلال

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