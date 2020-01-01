وزراء إسرائيليون يشتكون من تغييبهم عن تطورات "صفقة تبادل أسرى"

القدس المحتلة / سما /

اشتكى وزراء في الحكومة الإسرائيلية، من عدم وضعهم في صورة تطورات ملف صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن الوزراء طلبوا من مجلس الأمن القومي تقديم معلومات واضحة لهم حول ما يجري، إلا أنهم لم يحصلوا على رد، رغم أن القانون يلزم المجلس بتزويدهم بتلك المعلومات.

وأعرب الوزراء عن أن القصد من إخفاء المعلومات إرساء الاتفاق بشكل لا رجعة فيه، تحت غطاء أزمة فيروس كورونا، محذرين من دفع إسرائيل لثمن باهظ كما جرى في صفقة شاليط.

فيما قال مسؤولون مشاركون في الملف إن إسرائيل لن تكرر أخطاء الماضي في حال حصل تقدم في الملف.