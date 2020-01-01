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الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون التناوب

الخميس 30 أبريل 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون التناوب


القدس المحتلة / سما /

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون التناوب الذي طرحه الليكود على التصويت.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن 72 عضوًا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 31 آخرين.

ويسمح القانون بالتناوب على رئاسة الوزراء لمدة عام ونصف لكل من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض.

وسينقل مشروع القانون للجنة الخاصة لمناقشته بالقراءاتين الثانية والثالثة للتصويت عليه باللجنة، ثم إحالته مجددًا للهيئة العامة للمصادقة عليه بنفس القراءاتين.

وستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد والاثنين المقبلين في التماسات مقدمة تمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده، وكذلك للنظر في الاتفاق بين الليكود وأزرق - أبيض، ومنه عملية التناوب بين نتنياهو وغانتس.

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