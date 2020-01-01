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الاتفاق يشمل مساعدات اقتصادية ومشاريع للقطاع

صفقة الاسرى : توقع وصول وفد امني مصري لغزة وتل ابيب تعلن تقدم المحادثات

الخميس 30 أبريل 2020 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة الاسرى : توقع وصول وفد امني مصري لغزة وتل ابيب تعلن تقدم المحادثات


القدس المحتلة / سما /

 أُبلِغَ الوزراء في الحكومة الاسرائيلية اليوم الخميس ان إسرائيل تجري اتصالات عن طريق وسطاء لابرام "صفقة تبادل" لاعادة الاسرى وجثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وتوقعت مصادر اسرائيلية وصول وفد امني مصري قريبا الى قطاع غزة لتسريع وتيرة المحادثات بين اسرائيل وحماس حول عملية تبادل محتملة قريبا.

وابلغ يارون بلوم منسق "ملف الاسرى والمفقودين" من قبل الحكومة الإسرائيلية عائلات الجنود غولدن وشاؤول حول الاتصالات، لكنه قال لهم ان هناك أيضا حرب نفسية حول الموضوع.

وابلغ مصدر مطلع على الموضوع هيئة البث الرسمية "كان" ان إسرائيل ترفض ابرام صفقة على مرحلتين موضحا انها تريد اتفاقا يشمل جميع الجنود والمواطنين. وأضاف المصدر ان إسرائيل تعرض تمرير مساعدات إنسانية ومعدات مرتبطة بمحاربة كورونا وأيضا دفع مشاريع اقتصادية في غزة.

وقال الوزير يوآف غلانت من الليكود في حديث إذاعي انه "توجد اتصالات أولية لابرام صفقة تبادل مع حماس وان الوضع حاليا متقدم أكثر مما كان عليه خلال فترة طويلة ,مع ذلك انه ومن تجربة الماضي لا يمكنه بناء توقعات كبيرة على ذلك في هذه المرحلة".

#حماس #اسرائيل #اسرى

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