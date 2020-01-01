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اكتشفي شخصيتك في الحجر الصحي

الخميس 30 أبريل 2020 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشفي شخصيتك في الحجر الصحي


وكالات / سما /

أزمة تفشّي الإصابات بفيروس كورونا المستجد تفرض علينا البقاء في المنزل، وهذا يعني قضاء وقت طويل مع شريك الحياة، ما يزيد من فرص ظهور الخلافات، والمشاكل الزوجية. وهناك بعض الصفات السلبية التي إذا وُجدت في الزوجة، فإنها تهدد الحياة الزوجية، إحدى هذه الصفات هي حب السيطرة.

وفي ما يلي ، نشرت مجلة نواعن 3 علامات تميز الزوجة المسيطرة:

1- الزوجة المسيطرة تنتقد باستمرار

إذا كنتِ تنتقدين زوجك باستمرار، سواء بسبب تفاصيل مشتركة، أو تفاصيل خاصة به وحده، ومهما كانت التفاصيل بسيطة، فأنكِ لا تتجاهلين أي شيء دون إبداء تعليق لاذع عليه، فهذه صفة أساسية في الزوجة المسيطرة.

قد تظنين أن انتقادك الدائم لزوجك يجعل منه شخصاً أفضل، ولكن النقد المستمر هو أمر يسيء إليه ويهدم تقديره لذاته.

2- المبالغة في الغيرة

زوجك موجود أمامك طول الوقت، فما سبب بحثك الدائم وراء اتصالاته، أو محاولة التلصص عليه دون إبداء أي فعل منه يدل على الخيانة؟

قد تظنين أن غيرتك دليل على حبك له، ولكن المبالغة في الغيرة تهدم الثقة بينكما، وما هي إلا محاولة للسيطرة عليه عبر محاصرته.

3- التلاعب بالمشاعر

إذا كنتِ تستخدمين لوم زوجك ودفعه للشعور بالذنب كأداة لفرض سيطرتك وتحكّمك بتفاصيل حياته وقراراته الخاصة، فإن هذه اللعبة خطيرة، وسوف تتحول داخل زوجك من محاولة إرضائك، إلى الملل منكِ والغضب تجاه أسلوبك، ما يهدد حياتك الزوجية، فتوقفي عن التلاعب بمشاعر زوجك من أجل السيطرة عليه.

#الحجر الصحي #الشخصية #العلاقة

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