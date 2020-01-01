مجدلاني يشيد بالتعاون والدعم الاقتصادي والسياسي للاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني على العلاقة الوثيقة التي تربط فلسطين بالاتحاد الاوروبي كما اشاد الوزير بالدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني سواء أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاغاثي.

جاء ذلك أثناء تسليم مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين قافلة الطرود الغذائية لكافة مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية.

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفن كون فون بورجسدرف، قدم المساعدات في مدينة نابلس بحضوروزير التنمية الاجتماعية د. مجدلاني.

وحضر تقديم المساعدة نائب محافظ محافظة نابلس عنان الأتيرة والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام والوكيل المساعد لشؤون المديريات د. صباح الشرشير، ومدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري.

وقال د. مجدلاني في كلمتة " أنه ومن خلال المساهمة الاخيرة للاتحاد الأوروبي بمبلغ 12 مليون دورلار ما دفع الوزراة الى اضافة 10 آلاف أسرة جديدة للاستفادة من المساعدات النقدية.

وبالشأن السياسي قال د.مجدلاني نتطلع لدور اكبر للاتحاد الاوروبي في حماية حل الدولتين والمساهمة بدعم مطلب الرئيس حول عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأشاد بمواقف الاتحاد الأوروبي المناصرة للقضية الفلسطينية وخصوصا موقفه الرافض للاستيطان في المناطق المصنفة "ج" وكذلك قرار الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية بما فيها غور الاردن وشمال البحر الميت".

د شكر وزير التنمية الاجتماعية ممثل الاتحاد الاوروبي بورجسدرف على وجوده التضامني معتبراً هذا الموقف هو بريق الامل بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتضامن لمواجهة قرار الضم وكذلك فيروس كورونا.

ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورجسدرف قال "نحن ندعم وزارة التنمية الاجتماعية ووزير التنمية الذي يعمل بكل جد من خلال المساهمة في دفعات المساعدات النقدية من منطلق أخلاقي وإنساني وإقتصادي بما يحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني ، والبعد السياسي يعبر عنه موقفنا من حل الدولتين ورفض الاستيطان وسياسة الضم ، معربا عن امله أن يكون وجوده اليوم هو بارقة امل للفلسطينيين.

من جهته، أكد بورجسدرف، على الموقف الأوروبي الداعم للشعب الفلسطيني لمواجهة أزمة كورونا.

كما جدد التأكيدعلى المواقف الأوروبية الداعمة لحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ورفض الاستيطان والضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.

ومن جانبها أشادة الاتيرة بدور الاتحاد الاوروبي ومساهماته ، كما ثمنت الجهود التي تقوم بها مديرية التنمية في نابلس وكافة طواقمها الميدانية ، وعلى التعاون المستمر بين المحافظة والمديرية .