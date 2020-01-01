وزير الاقتصاد يمنع إرجاع وتبديل الملابس

رام الله /سما/

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ان سلسلة من الإجراءات يجب اتباعها من قبل اصحاب محلات الملابس بعد قرار الحكومة بفتح هذا القطاع أيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.

وأضاف العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الخميس، انه يجب على اصحاب الملابس توفير كل أدوات السلامة الصحية مثل المعقمات والقفازات، ومنع الاكتظاظ وعدم استخدام غرفة تبديل الملابس ومنع إرجاع أو تبديل البضائع.

وأكد وزير الاقتصاد أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء في متابعة يومية لما يجري على الارض وتحاول كافة الجهات المختصة إلى إيجاد توازن بين صحة المواطن ومنع إنتشار الوباء واستمرار عجلة الاقتصاد، وبناء على ذلك يتم فح بعض القطاعات بشكل تدريجي بناء على معايير معينة.