  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزير الاقتصاد يمنع إرجاع وتبديل الملابس

الخميس 30 أبريل 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يمنع إرجاع وتبديل الملابس


رام الله /سما/

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ان سلسلة من الإجراءات يجب اتباعها من قبل اصحاب محلات الملابس بعد قرار الحكومة بفتح هذا القطاع أيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
وأضاف العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الخميس، انه يجب على اصحاب الملابس توفير كل أدوات السلامة الصحية مثل المعقمات والقفازات، ومنع الاكتظاظ وعدم استخدام غرفة تبديل الملابس ومنع إرجاع أو تبديل البضائع.
وأكد وزير الاقتصاد أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء في متابعة يومية لما يجري على الارض وتحاول كافة الجهات المختصة إلى إيجاد توازن بين صحة المواطن ومنع إنتشار الوباء واستمرار عجلة الاقتصاد، وبناء على ذلك يتم فح بعض القطاعات بشكل تدريجي بناء على معايير معينة.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: إسرائيل تقترب من نقطة اللاعودة!

وزير التنمية: صرف 500 شيكل لـ 9504 أسرة فقيرة غداً الخميس

شاهد.. وزير الصحة: تسجيل 6 حالات جديدة بالقدس وبيت لحم.. وحالة انتكاسة في غزة

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!

رئيس السلفادور الفلسطيني الاصل "أبو كيلة" يتعرض لانتقادات بعد نشر صور صادمة لسجناء

الصحة بغزة: لا صحة لما ورد على لسان وزيرة الصحة حول انتكاس أحد الحالات في غزة

القناة 13 : نتنياهو يبحث في جلسة سرية صفقة تبادل أسرى مع حماس

الأخبار الرئيسية

الشعبية تدعو "فتح" لمعالجة وضع منظمة التحرير وإنهاء الخلافات

20200430110100

الاحتلال يعلن العثور على جثة فلسطيني بالقرب من مستوطنة "إيتمار"ويكشف ظروف الوفاة

رمديسيفير

الولايات المتحدة تعلن أن عقار رمديسيفير أعطى نتائج في علاج مرضى كوفيد-19

بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأميركية في القدس إذا انتخب رئيسا

علماء: الفيروس قد يترك جزيئات بأعماق الرئة لا تكتشفها الاختبارات التقليدية