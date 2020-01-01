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الكشف عن الطعام الذى أدى لبدانة زعيم كوريا الشمالية

الخميس 30 أبريل 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الطعام الذى أدى لبدانة زعيم كوريا الشمالية


وكالات / سما /

كشف الطاهي السابق للزعيم الكوري الشمالي، كينجي فوجيموتو، عن الطعام المفضل لكيم جونغ أون، والذي أدى إلى زيادة وزنه إلى 127 كغ.

ووفقا للطاهي، فإن الزعيم الكوري كان في عام 2015 يشرب زجاجتين من الشمبانيا في الليلة الواحدة، بالإضافة إلى تناول شريحة لحمة مع الجبن، وزجاجة نبيذ التي يصل سعرها إلى 175 جنيه إسترليني.

كما تضمن النظام الغذائي للزعيم لحم البقر "فاغيو" وطبق "فوا-غرا"، حيث بلغت تكلفة هذه الأطباق حوالي 22 جنيه أسترليني. بالإضافة إلى ذلك، يحب الزعيم الكوري الشمالي حساء زعانف سمك القرش، وفق موقع "رامبلر" نقلا عن صحيفة "ميرور".

ويشار إلى أن الزعيم الكوري، الباغ من العمر 36 سنة، يعاني من السمنة، ويشير الخبراء إلى أن عدم امتثاله إلى حمية، يمكن أن يكون أحد أسباب الحاجة إلى جراحة القلب، والتي أجريت في 12 أبريل الجاري.

#كوريا الشمالية #كينجي فوجيموتو #كيم جونغ أون

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