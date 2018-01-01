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المركبة القمرية "يوتو-2" تقطع حوالي 448 مترا في الجانب البعيد من القمر

الخميس 30 أبريل 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المركبة القمرية "يوتو-2" تقطع حوالي 448 مترا في الجانب البعيد من القمر


وكالات / سما /

تحركت مركبة التجوال القمرية الصينية "يوتو-2"، أو أرنب اليشم -2 لمسافة 447.68 متر في الجانب البعيد من القمر للقيام بمهام الاستكشاف العلمي للأرض البكر.

وذكر مركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية، أن مركبتي الهبوط والتجوال التابعتين للمسبار "تشانغ آه-4" أنهيتا عملهما لليوم القمري الـ17 وتحولتا إلى وضع السبات لليل القمري بسبب نقص الطاقة الشمسية.

وقام المسبار "تشانغ آه-4" الصيني الذي أطلق في 8 ديسمبر 2018، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة بركان "فون كرمان" في حوض ايتكين، بالقطب الجنوبي في الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019.

نظرا لتأثير تقييد المد والجزر، فإن دورة الانقلاب القمري هي نفس مناوبة الدوران، حيث يواجه نفس الجانب الأرض دائما. ويساوي يوم قمري واحد 14 يوما على كرة الأرض، كما أن ليلة قمرية واحدة هي نفس الطول.

وخلال اليوم القمري الـ17، واصلت مركبة "يوتو-2" استكشافها للشمال الغربي من موقع هبوط المسبار وحصلت على مجموعة جديدة من بيانات الاستكشاف العلمي.

#القمر #المركبة القمرية

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