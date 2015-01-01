7 معلومات لا تعرفها عن الجيل المقبل من ساعة أبل الذكية

وكالات / سما /

من المعروف أن شركة أبل تطلق إصدار جديد من ساعتها الذكية Apple Watch كل عام منذ عام 2015، وهناك فرصة مماثلة لرؤية إصدار جديد من الساعة هذا العام، ورغم أن ساعة العام الماضي وفرت تحسينات كبيرة، فإن أكبر تحديث من المتوقع أن يصل إلى الساعة هذا العام، حيث كشف موقع Bloomberg، عن عدد من المميزات التي قد تضمها الساعة وذلك وفقا لأحدث التسريبات كما يلى:-

- ستحمل الساعة اسم Apple Watch Series 6، وذلك في حالة ما إذا التزمت آبل بالعلامة التجارية المستخدمة منذ عام 2016.

- من المنتظر أن يتم إصدار الساعة في سبتمبر، حيث غالبا ما تطرح آبل ساعة Apple Watch الجديدة جنبًا إلى جنب مع أجهزة iPhone التي يتم تحديثها في سبتمبر.

- ستمتلك الساعة الذكية ميزة قادرة على تتبع نوم المستخدم، حيث يقال إن الشركة كانت تختبر الميزة في مقرها الرئيسي في أوائل عام 2019، وفقًا للتقارير.

- قد تكون Apple Watch التالية قادرة على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم أيضًا.

- سيكون تصميمها مشابهة جدًا لـ Apple Watch Series 5 وSeries 4 من حيث الشكل.

- ستمتلك الساعة معالج أبل الجديد والذى يوفر أداء أسرع.

- قد توفر مقاومة أفضل للماء، حيث يشير المحللين إلى أن الساعة الذكية من الجيل التالي ستكون أكثر مقاومة للماء من الجيل الحالي. ومع ذلك، لم يُقدم أي تفاصيل.