الجهات المحلية تقرر عدم استئناف الدراسة لفلسطينيي 48

القدس المحتلة / سما /

ذكر مراسل الشؤون الفلسطينية والعربية في صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن الجهات المحلية لفلسطينيي 48، قررت عدم استئناف الدراسة يوم الأحد المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلي قررت استئناف الدراسة بشكل تدريجي بدءًا من يوم الأحد، وفق مخطط محدد، لاستعادة الدراسة بشكل كامل لاحقًا بعد انحسار تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

وبحسب مراسل هآرتس جاك خوري، فإنه الجهات المحلية الفلسطينية في الخط الأخضر، قررت عدم استئناف الدراسة حتى الأسبوعين المقبلين، على أن يتم إجراء تقييم آخر نهاية الأسبوع المقبل للحالة الصحية قبيل اتخاذ أي قرار جديد.

وأشار إلى مخاوف الجهات المحلية من زيادة معدل الإصابات في أوساط الفلسطينيين بالخط الأخضر في حال عادت الدراسة من جديد.