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أنقرة: المساعدات الطبية التركية بطريقها إلى فلسطين

الخميس 30 أبريل 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنقرة: المساعدات الطبية التركية بطريقها إلى فلسطين


القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، الخميس، إن مستلزمات طبية ستتجه إلى الأراضي الفلسطينية، مساء، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأتي الخطوة في إطار دعم أنقرة لجهود الفلسطينيين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كالن، في تغريدة عبر تويتر، أن المستلزمات تشمل أقنعة وملابس طبية وأجهزة فحص ومعقمات، وغيرها.

وشدد المتحدث على أن بلاده هي الصديق الحقيقي في الشدائد.

وكانت تركيا قد أرسلت مستلزمات طبية إلى إسرائيل، لكنها اشترطت توزيع مساعدات مشابهة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما شكل مثار تجاذب بين الجانبين.

#تركيا #فلسطين #مساعدات

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