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وزير الاقتصاد: يُمنع إرجاع وتبديل الملابس

الخميس 30 أبريل 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد: يُمنع إرجاع وتبديل الملابس


رام الله / سما

أطلقت وزارة الاقتصاد خالد العسيلي، سلسلة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل أصحاب محلات الملابس بعد قرار الحكومة بفتح هذا القطاع أيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وأفاد وزير الاقتصاد خالد العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الخميس، أنه يجب على أصحاب الملابس توفير كل أدوات السلامة الصحية مثل المعقمات والقفازات، ومنع الاكتظاظ وعدم استخدام غرفة تبديل الملابس ومنع إرجاع أو تبديل البضائع.

وأكد وزير الاقتصاد أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء في متابعة يومية لما يجري على الأرض، وتحاول كافة الجهات المختصة لإيجاد توازن بين صحة المواطن ومنع إنتشار الوباء واستمرار عجلة الاقتصاد، وبناء على ذلك يتم فتح عض القطاعات بشكل تدريجي بناء على معايير معينة.

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