"11" لاعبا يغادرون صفوف أهلي غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف النادي الأهلي الغزي خلال الفترة الأخيرة, بعد هبوط الفريق للدرجة الأولى.

وأكدت التقارير أن 11 لاعبا غادروا صفوف النادي الأهلي, وهم أحمد أبو العطا, ومجد أبو العمرين, وإبراهيم الترامسي, ويوسف لولو (عاد للتفاح), وعاصف الكتناني, ومحمد مطر, وإبراهيم أبو سيف, وهيثم الشريف, وشادي الشريف, ويحيى القوقا, وأحمد سلامة.

وبيّنت أن اللاعبين المذكورين باتوا أحرارا, ويبحثون عن خوض تجربة جديدة, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

يشار إلى أن الأهلي حلّ في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الممتازة هذا الموسم برصيد 10 نقاط,ليعود للأولى من جديد.